Luigi Strangis manda un videomessaggio al figlio di Ida Platano

Leggi su novella2000

(Di lunedì 13 giugno 2022) IldiIl mondo di Amici con quello di Uomini e Donne probabilmente non ha nulla a che fare, se non la conduttrice e alcuni addetti ai lavori. Eppure stravolta le strade delle due trasmissioni si sono incrociate per un motivo ben preciso., vincitore dell’ultima edizione del talent dedicato alla L'articolo proviene da Novella 2000.