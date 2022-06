LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque superstiti in fuga, gruppo a 4?. 40 km all’arrivo (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 I passaggi al GPM: 1 Andreas Leknessund (DSM) 2 Matt Holmes (Lotto Soudal) 3 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) 16.11 40 km all’arrivo. Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) compongono il drappello di testa, a 10” troviamo Matteo Badilatti (Groupama-FDJ). Più staccato Joel Suter (UAE Team Emirates), a 45”, il gruppo si trova a 4? ed ha riassorbito Simon Vitzthum (Swiss Cycling) e Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan). 16.08 Joel Suter (UAE Team Emirates) e Matteo Badilatti (Groupama-FDJ) perdono contatto dagli altri attaccanti! 16.05 Un km allo scollinamento per la fuga. 16.02 Fanno capolino in testa al gruppo gli uomini ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 I passaggi al GPM: 1 Andreas Leknessund (DSM) 2 Matt Holmes (Lotto Soudal) 3 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) 16.11 40 km. Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Andreas Leknessund (DSM) e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) compongono il drappello di testa, a 10” troviamo Matteo Badilatti (Groupama-FDJ). Più staccato Joel Suter (UAE Team Emirates), a 45”, ilsi trova a 4? ed ha riassorbito Simon Vitzthum (Swiss Cycling) e Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan). 16.08 Joel Suter (UAE Team Emirates) e Matteo Badilatti (Groupama-FDJ) perdono contatto dagli altri attaccanti! 16.05 Un km allo scollinamento per la. 16.02 Fanno capolino in testa algli uomini ...

