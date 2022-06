Le tecnologie per migliorare gli ambienti di vita arrivano a Milano (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano (ITALPRESS) – Una giornata importante organizzata da Medtech4Europe in occasione della conferenza finale, evento internazionale, dal titolo: “Dal Cluster TAV – TechForLife: Sfide e opportunità per il settore Medtech”. In programma workshop ed expo visit, a partire dalle 9.15. L'appuntamento all'Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 a Milano. L'apertura della giornata sarà a cura di Cristina De Capitani, Cluster Manager -di TAV – TechForLife, poi l'intervento introduttivo del rappresentante dell'assessorato alla ricerca di Regione Lombardia. A seguire, quelli di Maurizio Crippa – Presidente del Custer TAV – TechForLife, Giuseppe Banfi, Direttore Scientifico del IRCCS Galeazzi, Ana Mihaljevic, policy officer – Interreg Europe joint secretariat, Cèline Quester, project manager – Auvergne-Rhòne-Alpes Region. Seguiranno tavoli di lavoro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)(ITALPRESS) – Una giornata importante organizzata da Medtech4Europe in occasione della conferenza finale, evento internazionale, dal titolo: “Dal Cluster TAV – TechForLife: Sfide e opportunità per il settore Medtech”. In programma workshop ed expo visit, a partire dalle 9.15. L'appuntamento all'Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 a. L'apertura della giornata sarà a cura di Cristina De Capitani, Cluster Manager -di TAV – TechForLife, poi l'intervento introduttivo del rappresentante dell'assessorato alla ricerca di Regione Lombardia. A seguire, quelli di Maurizio Crippa – Presidente del Custer TAV – TechForLife, Giuseppe Banfi, Direttore Scientifico del IRCCS Galeazzi, Ana Mihaljevic, policy officer – Interreg Europe joint secretariat, Cèline Quester, project manager – Auvergne-Rhòne-Alpes Region. Seguiranno tavoli di lavoro e ...

