In Sicilia già 4 sindaci eletti. Superato scoglio quorum (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali in Sicilia inizierà alle 14 ma in quattro comuni dell'Isola si conosce già il nome del nuovo sindaco dal momento che il nome in corsa era soltanto uno e che è stata sufficiente un'affluenza ai seggi superiore al 50% per sancire la validità del voto.È il caso di Valledolmo, in provincia di Palermo, dove Angelo Conti festeggia l'elezione a sindaco in virtù di un'affluenza del 62,2%. Stesso scenario in tre centri della provincia di Messina: ad Alcara Li fusi si è recato alle urne il 52,71% degli aventi diritto ed Ettore Dottore è stato eletto sindaco; Cesarò sarà guidata da Katia Ceraldi grazie al 57,76% di affluenza ai seggi; a Letojanni, invece, brinda Alessandro Costa, sindaco grazie al 62,06% di partecipazione al voto. Dire

