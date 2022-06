(Di lunedì 13 giugno 2022) Nemmeno ildiè esente dalle polemiche, anzi. La nuova serie sullebuone che combattono le forze del male è stata accolta con freddezza e avversata sin dall’inizio daglie dal cast dello show originale, che è stato un piccolo cult degli anni Novanta/Duemila. E anche la sua conclusione ha visto rilatra i produttori dell’originale e quelli del suo derivato. Ildi, in onda negli Stati Uniti il 10 giugno, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per inciso, la serie è stata cancellata da CW, dunque i telespettatori non sapranno cosa accadrà dopo la scena, in cui le attualiMel, Maggie e Kaela hanno aperto un portale che le ha ...

Ma cosa aspettarsi dal gran finale? Il capo di The CW, Mark Pedowitz, ha recentemente dichiarato: '... Il finale di Charmed nella casa di Streghe fa esplodere la faida social tra vecchi e nuovi autori, il reboot chiude in rissa Multiverso e Casa Halliwell, ecco come finisce il reboot di Streghe dopo quattro stagioni a seguito della cancellazione di The CW.