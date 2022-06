Gli exit poll delle elezioni 2022: i risultati a Genova, Palermo, Verona, Parma, L’Aquila e Catanzaro (Di lunedì 13 giugno 2022) I risultati delle Comunali 2022: lo spoglio partirà nel pomeriggio di oggi. Centrodestra in testa a Genova, Palermo e L’Aquila; sorpresa a Verona, dove il centrosinistra è avanti con Tommasi. Centrosinistra in vantaggio anche a Parma Leggi su corriere (Di lunedì 13 giugno 2022) IComunali: lo spoglio partirà nel pomeriggio di oggi. Centrodestra in testa a; sorpresa a, dove il centrosinistra è avanti con Tommasi. Centrosinistra in vantaggio anche a

Pubblicità

borghi_claudio : Gli exit poll non si commentano MAI, anche quando sembrano ottimi come stasera. - you_trend : ??? Risultati contrastanti secondo gli Exit Poll per i sindaci e le coalizioni uscenti: Bucci (Genova, CDX) 51-55% ??… - repubblica : Elezioni in Francia, gli exit poll: Mélenchon leggermente avanti, per Macron strada in salita - MFerraglioni : Insomma per gli exit poll al #CDX va #Palermo, #Genova e #LAquila, mentre #Verona e #Parma al #CSX #Elections2022 #REFERENDUMGIUSTIZIA - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Elezioni Genova 2022: gli exit poll delle comunali: Bucci verso il bis, Dello Strologo fermo al 40% [di Michela Bompani, Ma… -