Formazione professionale | UGL | “No agli oligopoli | si ponga un tetto ai finanziamenti degli enti”

"La dispersione scolastica non è business così come il settore non è di proprietà di qualche organizzazione sindacale. Basta con la speculazione sugli allievi, stop al "mercato delle vacche" e soprattutto, basta con l'esercizio del potere di controllo "a chiamata". La dispersione scolastica per taluni soggetti economici, cresciuti a dismisura all'ombra di certa politica, è considerata solo un'occasione di guadagno e non una missione al servizio dei più sfortunati o in difficoltà e per altri, addirittura, costituisce puro esercizio del potere sul territorio. Così come le ispezioni sulle attività degli enti formativi sono fondamentali e vanno fatte a tutti indistintamente, atteso che tutti gli enti formativi devono essere posti sullo stesso livello e non si arrivi a prevaricare il diritto costituzionale ad applicare liberamente un CCNL ...

