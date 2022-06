Fedez che si registra dallo strizzacervelli è “Harry a pezzi” di Woody Allen ai tempi dell’Instagram (Di lunedì 13 giugno 2022) Il miglior festival di Venezia della mia giovinezza si aprì, venticinque anni fa, con il più sottovalutato ed esilarante dei film di Woody Allen, “Harry a pezzi”. “Harry a pezzi” è pieno di scene meravigliose, e io in genere cito quella in cui Judy Davis cazzia Woody Allen per aver scritto un romanzo a chiave in cui sputtana un po’ tutti (nessuna sa fare le crisi isteriche come Judy Davis diretta da Woody Allen). Da ieri, però, penso ossessivamente a un’altra scena. La moglie di Woody Allen fa la psicanalista, e scopre che il marito l’ha tradita. Con una sua paziente. È un litigio meraviglioso in cui Woody Allen dice cose orrende come è colpa tua, non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 giugno 2022) Il miglior festival di Venezia della mia giovinezza si aprì, venticinque anni fa, con il più sottovalutato ed esilarante dei film di, “”. “” è pieno di scene meravigliose, e io in genere cito quella in cui Judy Davis cazziaper aver scritto un romanzo a chiave in cui sputtana un po’ tutti (nessuna sa fare le crisi isteriche come Judy Davis diretta da). Da ieri, però, penso ossessivamente a un’altra scena. La moglie difa la psicanalista, e scopre che il marito l’ha tradita. Con una sua paziente. È un litigio meraviglioso in cuidice cose orrende come è colpa tua, non ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me'. Sono le parole… - rtl1025 : ?? @Fedez decide di condividere su #Instagram gli audio con il suo #psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere… - RaiNews : 'Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli', scrive F… - Ary1797 : RT @rtl1025: ?? @Fedez decide di condividere su #Instagram gli audio con il suo #psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere il tumore.… - klaineismydrug : RT @egomerequiro: piantino alle 8:50 di domenica mattina con le storie di fedez e ora siamo pronti per una bella giornata di studio in cui… -