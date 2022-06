Erminio Brambilla, Unione Cattolica: “La povertà assoluta in Italia” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 13 giugno 2022 – “La crisi economica, la pandemia, la guerra e, tra non molto, la crisi alimentare pongono a serio rischio non solo la ripresa economica, ma soprattutto l’esistenza delle persone a basso reddito, senza difese economiche e senza difese sociali. Sono quasi 6 milioni i poveri ‘assoluti’ in Italia, ossia il 10% della popolazione. Tantissime persone, per via dell’Isee, non riescono a percepire nemmeno il reddito di cittadinanza” ha dichiarato Erminio Brambilla, Presidente del Partito Unione Cattolica, il quale ha precisato: “Molte persone, soprattutto nel Sud Italia, sono proprietari di immobili fatiscenti, in località sperdute e abbandonate, senza alcun valore economico, che, tuttavia, impediscono al proprietario di avere un Isee sufficiente per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 13 giugno 2022 – “La crisi economica, la pandemia, la guerra e, tra non molto, la crisi alimentare pongono a serio rischio non solo la ripresa economica, ma soprattutto l’esistenza delle persone a basso reddito, senza difese economiche e senza difese sociali. Sono quasi 6 milioni i poveri ‘assoluti’ in, ossia il 10% della popolazione. Tantissime persone, per via dell’Isee, non riescono a percepire nemmeno il reddito di cittadinanza” ha dichiarato, Presidente del Partito, il quale ha precisato: “Molte persone, soprattutto nel Sud, sono proprietari di immobili fatiscenti, in località sperdute e abbandonate, senza alcun valore economico, che, tuttavia, impediscono al proprietario di avere un Isee sufficiente per ...

