Duello Milan-Juve per un talento del Real Madrid! (Di lunedì 13 giugno 2022) Siamo, ormai, entrati nel pieno del calciomercato e tutte le big di Serie A vogliono rinforzarsi per rendere la prossima stagione più che straordinaria. L’Inter sembra essere la regina, con tantissimi nomi accostati alla casacca nerazzurra nell’ultimo periodo. Da Dybala a Bremer, passando per Lukaku e Milenkovic. A Marotta non è andato giù questo secondo posto ed ora vuole fare di tutto per costruire una rosa stellare. Non sono da meno Juventus, che dopo l’addio di Dybala è a caccia di un nuovo totem sull’esterno da affiancare a Vlahovic e Chiesa, e soprattutto i campioni in carica del Milan, che puntano a rinforzarsi a centrocampo con Renato Sanches, ideale sostituto di Kessiè. Asensio Calciomercato JuventusInoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio Milan e Juventus ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Siamo, ormai, entrati nel pieno del calciomercato e tutte le big di Serie A vogliono rinforzarsi per rendere la prossima stagione più che straordinaria. L’Inter sembra essere la regina, con tantissimi nomi accostati alla casacca nerazzurra nell’ultimo periodo. Da Dybala a Bremer, passando per Lukaku e Milenkovic. A Marotta non è andato giù questo secondo posto ed ora vuole fare di tutto per costruire una rosa stellare. Non sono da menontus, che dopo l’addio di Dybala è a caccia di un nuovo totem sull’esterno da affiancare a Vlahovic e Chiesa, e soprattutto i campioni in carica del, che puntano a rinforzarsi a centrocampo con Renato Sanches, ideale sostituto di Kessiè. Asensio CalciomercatontusInoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, propriontus ...

Pubblicità

WhoistheDark : @aliasvaughn - infoitsport : Asensio, è duello tra Milan e Juventus. Napoli: caos Fabian Ruiz. Milan: 40 milioni per De Ketelaere - Eurosport_IT : Edicola #13giugno: Asensio non rinnova col Real, in Italia se lo contendono Milan e Juve ??? #calciomercato - infoitsport : Sky - Duello di mercato tra Milan e Inter per Bremer - infoitsport : Mercato Milan – Bremer, duello di mercato con l’Inter: le ultime / News -