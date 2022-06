Come la diversità rischia di diventare merce durante il mese del pride (Di lunedì 13 giugno 2022) Il mese del pride è arrivato e la quantità di arcobaleni e dichiarazioni di inclusività si moltiplica in maniera esponenziale. Ma si tratta davvero di un approccio atto ad abbracciare la diversità o è solo un’altra forma di capitalizzazione dell’identità? Nel mese di giugno i cartelloni pubblicitari, gli avatar degli account Instagram delle aziende, le home page dei siti e i discorsi pubblici si riempiono di bandiere arcobaleno. Al contempo, nei negozi spuntano capi d’abbigliamento decorati con unicorni, frasi e rimandi al mese del pride. Anzi, a ben guardare sono proprio i negozi di abbigliamento, e di un certo tipo di abbigliamento, a modificare in maniera drastica la propria presenza pubblicitaria e social. È stato coniato un termine specifico per descrivere questa forma particolare ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildelè arrivato e la quantità di arcobaleni e dichiarazioni di inclusività si moltiplica in maniera esponenziale. Ma si tratta davvero di un approccio atto ad abbracciare lao è solo un’altra forma di capitalizzazione dell’identità? Neldi giugno i cartelloni pubblicitari, gli avatar degli account Instagram delle aziende, le home page dei siti e i discorsi pubblici si riempiono di bandiere arcobaleno. Al contempo, nei negozi spuntano capi d’abbigliamento decorati con unicorni, frasi e rimandi aldel. Anzi, a ben guardare sono proprio i negozi di abbigliamento, e di un certo tipo di abbigliamento, a modificare in maniera drastica la propria presenza pubblicitaria e social. È stato coniato un termine specifico per descrivere questa forma particolare ...

