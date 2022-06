Chiellini “Volo a Los Angeles per preparare il mio futuro” (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un Volo oltreoceano per chiudere degnamente una carriera da big e preparare il terreno per la sua seconda vita lavorativa, quella da dirigente. Non c'è ancora l'ufficialità ma è tutto fatto per Giorgio Chiellini ai Los Angeles FC. Se il club, con una gift, non lascia dubbi sullo sbarco nella MLS dell'ormai ex centrale di Juventus e Nazionale (“In arrivo presto” è il titolo piuttosto eloquente”), anche il quasi 38enne difensore livornese non si nasconde. “Credo che un'esperienza fuori serva per tutto, per finire anche più gradualmente la mia esperienza calcistica e per preparare nel migliore dei modo il mio futuro – spiega Chiellini ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 – E' un campionato in crescita, dove posso crescere anche io. Questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Unoltreoceano per chiudere degnamente una carriera da big eil terreno per la sua seconda vita lavorativa, quella da dirigente. Non c'è ancora l'ufficialità ma è tutto fatto per Giorgioai LosFC. Se il club, con una gift, non lascia dubbi sullo sbarco nella MLS dell'ormai ex centrale di Juventus e Nazionale (“In arrivo presto” è il titolo piuttosto eloquente”), anche il quasi 38enne difensore livornese non si nasconde. “Credo che un'esperienza fuori serva per tutto, per finire anche più gradualmente la mia esperienza calcistica e pernel migliore dei modo il mio– spiegaai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 – E' un campionato in crescita, dove posso crescere anche io. Questa ...

