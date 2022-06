Attacco hacker università di Pisa, sono già online i sample di alcuni dati trafugati (Di lunedì 13 giugno 2022) Attacco hacker università di Pisa: attualmente l’università non ha rilasciato nessun tipo di indicazione in merito alla questione ma sono già stati pubblicati online, nel corso della mattinata di oggi, dei sample dei dati che sono stati trafugati. Il ransomware che ha colpito la storica università italiana della Toscana, istituita nell’ormai lontanissimo 1343, è BlackCat (lanciato dall’omonimo gruppo). L’università non ha rilasciato – almeno per ora – nessun tipo di comunicazione e quello che sta accadendo a Pisa non può che riportarci con la mente a quello che sta accadendo in questi giorni a Palermo. LEGGI ANCHE >>> Il contributo del CNR di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 giugno 2022)di: attualmente l’non ha rilasciato nessun tipo di indicazione in merito alla questione magià stati pubblicati, nel corso della mattinata di oggi, deideichestati. Il ransomware che ha colpito la storicaitaliana della Toscana, istituita nell’ormai lontanissimo 1343, è BlackCat (lanciato dall’omonimo gruppo). L’non ha rilasciato – almeno per ora – nessun tipo di comunicazione e quello che sta accadendo anon può che riportarci con la mente a quello che sta accadendo in questi giorni a Palermo. LEGGI ANCHE >>> Il contributo del CNR di ...

