Amministrative, Csel: "In 6 Comuni su 10 non ci sono donne in corsa per carica di sindaco" (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) - In 6 Comuni su 10 la contesa per la fascia tricolore è una questione esclusivamente maschile. Ben 497 i Comuni in cui non ci sono donne in corsa per la carica di sindaco alle elezioni odierne. La situazione inversa, ovvero i casi in cui non ci sono candidati sindaco di sesso maschile, si verifica solo nel 3% dei casi. sono alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, sulla base delle liste dei candidati coinvolti nelle elezioni Amministrative 2022 pubblicate sul sito del Viminale e che riguardano 815 enti (mancano i dati di Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Dall'analisi è risultato che, rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) - In 6su 10 la contesa per la fascia tricolore è una questione esclusivamente maschile. Ben 497 iin cui non ciinper ladialle elezioni odierne. La situazione inversa, ovvero i casi in cui non cicandidatidi sesso maschile, si verifica solo nel 3% dei casi.alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, sulla base delle liste dei candidati coinvolti nelle elezioni2022 pubblicate sul sito del Viminale e che riguardano 815 enti (mancano i dati di Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Dall'analisi è risultato che, rispetto ...

italiaserait : Amministrative, Csel: “In 6 Comuni su 10 non ci sono donne in corsa per carica di sindaco” - TV7Benevento : Amministrative, Csel: 'In 6 Comuni su 10 non ci sono donne in corsa per carica di sindaco' -… - LocalPage3 : Amministrative, Csel: 'In 6 Comuni su 10 non ci sono donne in corsa per carica di sindaco' -