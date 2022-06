Almanacco del 13-06-2022 ore 07 | 30

(Di lunedì 13 giugno 2022)del giorno e andiamo a iniziare una nuova settimana Buon lunedì e il 13 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio patrono di Padova il nome Antonio deriva dal gentilizio latino antonius di probabile origine etrusca di etimologia incerta varie le ipotesi sul suo significato alcune sono colui che fronteggia il suo avversario inestimabile il proverbio si dice la luna crescente non tosare se vuole il risparmiare sono tanti oggi Fernando Pessoa John Nash mary-kate Olsen e Noi invece andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi Oggi intanto salutiamo clotildo è che ci raggiungi Oggi per la prima volta non lo salutiamocon grande Con grande affetto salutiamo Nunzia Federica Giulia petrana Andrea buona giornata anche a te Buon compleanno invece a Davide Enrico Marcello Gabriele buonissima giornata a tutti voi e allora siamo pronti per il ...

