Zelensky: “Ad oggi sono 32mila i russi morti in Ucraina, ma per cosa?” (Di domenica 12 giugno 2022) Kiev – “Ricordate come la russia sperava di conquistare l’intero Donbass all’inizio di maggio? È già il 108° giorno di guerra, è già giugno. Il Donbass tiene duro”. Nel consueto messaggio della notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge direttamente alle forze di Mosca facendo un bilancio, tragico, dei combattimenti passati e in corso. “Le perdite subite dagli occupanti – spiega -, anche in quest’area, sono estremamente significative. In totale, l’esercito russo oggi ha circa 32.000 morti. Per cosa? cosa ci avete guadagnato?”, chiede Zelensky che parla poi della situazione nelle regioni del Paese, con la dura battaglia strada per strada in corso a Severodonetsk. “Nessuno – aggiunge – può dire quanto durerà questo rogo di anime da parte ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022) Kiev – “Ricordate come laa sperava di conquistare l’intero Donbass all’inizio di maggio? È già il 108° giorno di guerra, è già giugno. Il Donbass tiene duro”. Nel consueto messaggio della notte, il presidente ucraino Volodymyrsi rivolge direttamente alle forze di Mosca facendo un bilancio, tragico, dei combattimenti passati e in corso. “Le perdite subite dagli occupanti – spiega -, anche in quest’area,estremamente significative. In totale, l’esercito russoha circa 32.000. Perci avete guadagnato?”, chiedeche parla poi della situazione nelle regioni del Paese, con la dura battaglia strada per strada in corso a Severodonetsk. “Nessuno – aggiunge – può dire quanto durerà questo rogo di anime da parte ...

