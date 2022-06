Volker Bruch, l’attore tedesco ritrovato vivo dopo ore di angoscia: era uscito per una passeggiata in Val Formazza e si erano perse le sue tracce (Di domenica 12 giugno 2022) Sono state ore di angoscia quelle vissute fino al primo pomeriggio di oggi. l’attore tedesco Volker Bruch, 42 anni, è stato ritrovato vivo e in perfetta salute. Sbato mattina, ha detto ai colleghi che sarebbe andato a fare una passeggiata in alta valle Formazza quando, ad un certo punto, si sono perse le sue tracce e poi non è più rientrato. Subito era scattato l’allarme, con i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle mobilitati nelle ricerche: proprio quando si iniziava a temere il peggio, è stato lo steso Bruch a mettersi in contatto con i soccorritori che sono intervenuti per aiutarlo a tornare a valle. Volker fa parte del cast del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Sono state ore diquelle vissute fino al primo pomeriggio di oggi., 42 anni, è statoe in perfetta salute. Sbato mattina, ha detto ai colleghi che sarebbe andato a fare unain alta vallequando, ad un certo punto, si sonole suee poi non è più rientrato. Subito era scattato l’allarme, con i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle mobilitati nelle ricerche: proprio quando si iniziava a temere il peggio, è stato lo stesoa mettersi in contatto con i soccorritori che sono intervenuti per aiutarlo a tornare a valle.fa parte del cast del ...

Pubblicità

CorriereTorino : Val Formazza, rintracciato l’attore tedesco Volker Bruch. Sul set con Scamarcio era spa... - rep_torino : Alpinista svizzero disperso in Val Formazza trovato senza vita dal Soccorso alpino. Sta bene l'attore Volker Bruch… - CorriereTorino : Val Formazza, disperso l’attore Volker Bruch. Stava girando film con Scamarcio - UbertoGandolfi : RT @vco24news: E' Volker Bruch l'attore disperso in Formazza. Continuano le ricerche - vco24news : E' Volker Bruch l'attore disperso in Formazza. Continuano le ricerche -