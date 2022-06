“Uno dei big del Napoli vuole andare via | sarà ceduto”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 giugno 2022) Il calciomercato delsi fa anche in uscita, Aurelio De Laurentiisvendere qualche top player e ripianare il bilancio. Per il presidente delc’è la necessità di abbassare il tetto degli ingaggi, per questo motivo ha lasciato partire Insigne a parametro zero. Per lo stesso motivo non riesce a trovare gli accordi per il rinnovo di Ospina e Mertens, ma anche con Fabian Ruiz e Koulibaly. Il portiere colombiano sembra oramai destinato a lasciare l’azzurro, con il rinnovo imminente di Meret e l’acquisto di Sirigu a parametro zero. Per il contratto di Mertens c’è grandissima difficoltà, ma resta la volontà del giocatore di restare, la prossimala settimana decisiva. Chi puòvia daè Kalidou Koulibaly che piace al Barcellona ed ha chiesto chiarezza sul suo ...