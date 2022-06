Un Altro Domani, anticipazioni (13-17 giugno 2022): Julia annulla le nozze ma poi si sposa lo stesso! (Di domenica 12 giugno 2022) Un Altro Domani Seconda settimana di programmazione per Un Altro Domani. La soap è partita col piede giusto dopo il debutto boom oltre il 23.6%, si è attestata tra il 19 e il 20% di share con oltre 1,8 milioni di spettatori. Vediamo come cercherà di (in)trattenere il suo pubblico nelle nostre anticipazioni. Un Altro Domani è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, dopo Una Vita. Un Altro Domani: anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 S1 Ep6 – Nello sconcerto generale, Julia decide di annullare il matrimonio il giorno stesso delle nozze. Sua madre è furiosa e umiliata per la vergogna subita davanti a ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 giugno 2022) UnSeconda settimana di programmazione per Un. La soap è partita col piede giusto dopo il debutto boom oltre il 23.6%, si è attestata tra il 19 e il 20% di share con oltre 1,8 milioni di spettatori. Vediamo come cercherà di (in)trattenere il suo pubblico nelle nostre. Unè in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, dopo Una Vita. Unda lunedì 13 a venerdì 17S1 Ep6 – Nello sconcerto generale,decide dire il matrimonio il giorno stesso delle. Sua madre è furiosa e umiliata per la vergogna subita davanti a ...

