TOP10 SETTIMANA: LA NAZIONALE FA SORRIDERE RAI1, L’ISOLA DEI FAMOSI SOLO SETTIMA (Di domenica 12 giugno 2022) Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 5 all’11 giugno 2022. In vetta nella SETTIMANA 5-11 giugno troviamo l’Italia con 6,4 e 5,9 milioni, occupando il primo e il secondo posto con i match di Nations League. Al terzo posto, lontano in valori assoluti, c’è la commedia Torno Indietro e Cambio Vita. Il resto è l’esatta copia di 7 giorni fa. Classifica tipica di fine estate pur essendo ad inizio giugno. Per trovare una classifica simile dobbiamo tornare al 5 settembre 2021, quando eccetto la NAZIONALE (7 milioni), il resto della classifica si assestava sui 2 milioni. Ma ben peggiore fu la SETTIMANA 8-15 agosto. Ben 7 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 giugno 2022) Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 5 all’11 giugno 2022. In vetta nella5-11 giugno troviamo l’Italia con 6,4 e 5,9 milioni, occupando il primo e il secondo posto con i match di Nations League. Al terzo posto, lontano in valori assoluti, c’è la commedia Torno Indietro e Cambio Vita. Il resto è l’esatta copia di 7 giorni fa. Classifica tipica di fine estate pur essendo ad inizio giugno. Per trovare una classifica simile dobbiamo tornare al 5 settembre 2021, quando eccetto la(7 milioni), il resto della classifica si assestava sui 2 milioni. Ma ben peggiore fu la8-15 agosto. Ben 7 ...

Pubblicità

bubinoblog : TOP10 SETTIMANA: LA NAZIONALE FA SORRIDERE RAI1, L'ISOLA DEI FAMOSI SOLO SETTIMA - AllMusicItalia : Nella nuova classifica di vendita FIMI debutta al primo posto degli album Luigi Strangis davanti a Capo Plaza. Keta… - Elygringeri : RT @RadioAirplay_it: #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio (Week 23.2022) •#1 #LaDolceVita di @Fedez @Tanan… - ElenaTagliafico : RT @RadioAirplay_it: #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio (Week 23.2022) •#1 #LaDolceVita di @Fedez @Tanan… - Feffe1992 : RT @RadioAirplay_it: #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio (Week 23.2022) •#1 #LaDolceVita di @Fedez @Tanan… -