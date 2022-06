Suarez | il presidente del River Plate | «Lo abbiamo contattato | ora tocca a lui»

(Di domenica 12 giugno 2022) IldelBrito ha confermato l’interesse per Luis, svincolatosi dall’Atletico Madrid Jorge Brito,del, ai microfoni di Radio Top ha confermato l’interesse dei Millonarios per Luis. L’attaccante si è svincolato dall’Atletico Madrid e sarebbe finito anche nel mirino di Atalanta e Fiorentina in Italia. LE PAROLE – «Sì,Luís Suárez, ma orasolo a lui. Non possiamo fornire dettagli sulla trattativa, non è una cosa che facciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

