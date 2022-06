“Sono vicina alla morte ma non mi dà fastidio” | l’attrice parla senza problemi

Leggi su sologossip

(Di domenica 12 giugno 2022)chiaramente dell’età che avanza: “consapevole di essere”.in una vecchia intervista rilasciata per promuovere una serie Netflix in cui è protagonista, hato con molto franchezza di cosa significhi per lei invecchiare. Ne hato con naturalezza ammettendo che, avendo a dicembre 85 anni, è consapevole di essere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.