Salvini sul viaggio a Mosca: «È stato pagato dalla Lega, io non ho rubli» (Di domenica 12 giugno 2022) «Il viaggio è stato pagato dalla Lega, io non ho dei rubli e non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta». A dirlo è il segretario della Lega Matteo Salvini. Ieri, 11 giugno, l’ambasciata russa aveva fatto sapere di avere pagato i biglietti e di essere poi stata rimborsata. Salvini ha aggiunto: «Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche e lo farò ancora nei prossimi giorni», chiarendo che «se qualcuno «fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio». L’ex ministro dell’interno aveva già detto che le spese per il viaggio erano state sostenute dal partito, specificando ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) «Il, io non ho deie non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta». A dirlo è il segretario dellaMatteo. Ieri, 11 giugno, l’ambasciata russa aveva fatto sapere di averei biglietti e di essere poi stata rimborsata.ha aggiunto: «Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche e lo farò ancora nei prossimi giorni», chiarendo che «se qualcuno «fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio». L’ex ministro dell’interno aveva già detto che le spese per ilerano state sostenute dal partito, specificando ...

