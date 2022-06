Red Bull-Ferrari, continua il balletto nel Mondiale di Formula 1 (Di domenica 12 giugno 2022) Il balletto continua. Da vicinissimo. La marcatura strettissima, prendendo come spunto un termine calcistico, non accenna ad affievolirsi. Sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaijan di Baku sarà ancora sfida Red Bull-Ferrari per la vittoria finale della corsa. Un nuovo duello, una nuova lotta per la scuderia austriaca ed italiana in questa imminente tappa del carrozzone della Formula 1. Come spesso accade in questo Mondiale 2022, sarà Charles Leclerc a partire davanti a tutti dopo aver realizzato l’ennesima, sconvolgente, pole position di questa annata di rinascita. Dietro al monegasco, però, si sono assiepate con forza i due Tori, pronti a braccare il Cavallino Rampante: Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente in seconda e terza posizione, dovranno decidere se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Il. Da vicinissimo. La marcatura strettissima, prendendo come spunto un termine calcistico, non accenna ad affievolirsi. Sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaijan di Baku sarà ancora sfida Redper la vittoria finale della corsa. Un nuovo duello, una nuova lotta per la scuderia austriaca ed italiana in questa imminente tappa del carrozzone della1. Come spesso accade in questo2022, sarà Charles Leclerc a partire davanti a tutti dopo aver realizzato l’ennesima, sconvolgente, pole position di questa annata di rinascita. Dietro al monegasco, però, si sono assiepate con forza i due Tori, pronti a braccare il Cavallino Rampante: Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente in seconda e terza posizione, dovranno decidere se ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CHARLES VOLAAAAA A BAKU ?? Le Red Bull inseguono I risultati ? - rizzia0 : RT @SmilexTech: La nuova ala posteriore Ferrari ha funzionato come si aspettavano a Maranello. Non utilizzata nelle FP1 per una questione d… - JunaidSamodien_ : RT @SmilexTech: La nuova ala posteriore Ferrari ha funzionato come si aspettavano a Maranello. Non utilizzata nelle FP1 per una questione d… - idieforcalum : buon race day amici, carichi per questa doppietta Red Bull? - quaranta_vito : RT @SmilexTech: La nuova ala posteriore Ferrari ha funzionato come si aspettavano a Maranello. Non utilizzata nelle FP1 per una questione d… -