Papa Francesco: "Dio si trasmette più con la testimonianza di vita che con i libri" (Di domenica 12 giugno 2022) Città del Vaticano – Dio va mostrato agli altri non con i libri ma "con la testimonianza di vita". A dirlo è Papa Francesco durante la preghiera dell'Angelus. Il Pontefice, nella solennità della Santissima Trinità, davanti a circa 20mila fedeli che riempiono piazza San Pietro, spiega la festività odierna a partire dal Vangelo di questa domenica, con Gesù che parla del Padre e dello Spirito Santo. "Notiamo – dice il Papa – che lo Spirito Santo parla, ma non di sé stesso: annuncia Gesù e rivela il Padre. E notiamo anche che il Padre, il quale tutto possiede, perché è l'origine di ogni cosa, dà al Figlio tutto quello che possiede: non trattiene nulla per sé e si dona interamente al Figlio. Ossia, lo Spirito Santo parla non di sé stesso, parla di Gesù, parla di altri. E il Padre, non dà sé

