Nikolay Gryazin al via del Rally di Alba

... Michelini, Miele, Rusce e Scattolon), la compagine reggiana proporrà una vera e propria "star", protagonista da alcune stagioni sia del Campionato Europeo che mondiale: il giovane, ...... Michelini, Miele, Rusce e Scattolon), la compagine reggiana proporrà una vera e propria "star", protagonista da alcune stagioni sia del Campionato Europeo che mondiale: il giovane, ... Rally di Alba: al via anche Nikolay Gryazin Fresco vincitore della WRC-2 in Sardegna ed attualmente secondo in Campionato, ha deciso di correre la quarta prova del Campionato Italiano Rally Assoluto-Sparco ...Sarà una “line up” da sogno e pronta certamente a farla da protagonista, quella che Movisport, proporrà al Rally di Alba, quarta prova del Campionato Italiano Rally Assoluto-Sparco, in programma in Pi ...