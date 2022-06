Messa in tv oggi domenica 12 giugno | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 12 giugno 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di12. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ...

Nel tempo molti altri lumezzanesi sono confluiti nell'Agesci, chequi conta cinquanta iscritti ... Il ritrovo è alle 10 nell'oratorio per l'alzabandiera; poi laall'aperto nel campo sportivo ...Sarà un temporaneo ma gradito ritorno quello che vedrà protagonistadon Roberto Domenighini, il sacerdote originario di Breno (dove vive ancora il papà Luigi), ...Domenighini presiederà lad'... Le Messe in diretta tv e social di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la lista degli eventi d'interesse pubblico che devono trasmettere le emittenti in Italia.L'arcivescovo di Milano Mario Delpini è giunto a Buscate per celebrare Messa in occasione dei 40 anni di consacrazione della chiesa. L'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, è arrivato a ...