Malamovida a Roma: il centro osservato speciale tra rapine, furti e locali non a norma (Di domenica 12 giugno 2022) Roma – Intenso fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma nei tradizionali luoghi di ritrovo delle persone che animano la Movida della Città Eterna. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Faro puntato, principalmente, sulla zona di Trastevere, dove i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato una persona che, approfittando della confusione, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022)– Intenso fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo dinei tradizionali luoghi di ritrovo delle persone che animano la Movida della Città Eterna. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diMatteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Faro puntato, principalmente, sulla zona di Trastevere, dove i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato una persona che, approfittando della confusione, ...

