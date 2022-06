Lecce | anziano trovato morto a casa | è stato assassinato

(Di domenica 12 giugno 2022) Ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere di Donato Montinaro, l'di 75 anni,stamani nella sua villetta a Castrì di. L'uomo quasi sicuramente è. E'legato alla parte bassa di un tavolo, aveva mani e piedi bloccati da fascette da elettricista e le gambe immobilizzate da nastro da imballaggio. Secondo quanto si è appreso, le ferite da arma da taglio sono state riscontrate in particolare sul viso dell'. Le indagini sono coordinate dalla pm di, Maria Consolata Moschettini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

