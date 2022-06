Pubblicità

venti4ore : Le intuizioni, la passione, la musica dei telai Biagioli e Lucchesi nella storia del distretto -

LA NAZIONE

Laè stata il carburante aggiuntivo in una Prato che ti pone spesso in corsia di sorpasso per esplorare il nuovo. Arnolfo Biagioli, nato il 2 febbraio 1925, nel giorno di berlingaccio come a ......Calabria al contrario e parla di donne e uomini calabresi che hanno segnato con le loro... Quest'ultimo si è rivolto conalla platea di poliziotti sottolineando l'importanza di un ... Le intuizioni, la passione, la musica dei telai Biagioli e Lucchesi nella storia del distretto I due imprenditori sono tra i rappresentanti più autorevoli della Prato che nobilitò il tessile. Una pagina importante nel libro dell’industria ...Milano, 10 giu. (askanews) - Dalla bottega al salotto, avvicinando le preferenze dei consumatori al lusso e alla qualità di alta gamma grazie alla riduzione dei tempi di consegna e dei costi distribuz ...