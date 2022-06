Inghilterra-Italia, boom di spettatori su Rai 1: lo share (Di domenica 12 giugno 2022) Inghilterra Italia, boom di spettatori su Rai 1: lo share della partita valida per il gruppo A di Nations League Buona riuscita televisiva per Inghilterra-Italia di Nations League. Il match trasmesso su Rai 1 ha fatto registrare ben 5 milioni 897 mila telespettatori con uno share del 37,4%. La delusione per il mancato approdo al Mondiale non sembrerebbe aver annientato del tutto la passione a seguito degli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022)disu Rai 1: lodella partita valida per il gruppo A di Nations League Buona riuscita televisiva perdi Nations League. Il match trasmesso su Rai 1 ha fatto registrare ben 5 milioni 897 mila telecon unodel 37,4%. La delusione per il mancato approdo al Mondiale non sembrerebbe aver annientato del tutto la passione a seguito degli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

