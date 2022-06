Il 1° Rally Storico Città di Prato va a Brusori-Valdiserra

(Di domenica 12 giugno 2022)e Valdiserri hanno dunque messo la prima firma sull’albo d’oro della competizione con una vittoria sicura che gli consentito di aggiudicarsi anche il 4° Raggruppamento. Per le prime due prove speciali la classifica era stata in mano al senese Valter Pierangioli, in coppia con Rita Ferrari su una Ford Sierra Cosworth 4×4, poi il Source

Pubblicità

top_rally : Il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci affiliato al Club ACI Storico - newsbiella : Rally & Co al via al Lana Storico - PISAinVIDEO : Rally Storico Città di Prato: sono due i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa - TuttoSuRoma : Dalla Formula 1 al Rally: sfilata di auto d'epoca al Grand prix storico di #Roma - liviofiorillo : RT @rep_roma: Dalla Formula 1 al Rally: sfilata di auto d'epoca al Grand prix storico di Roma -

Weekend impegnativo il prossimo per la scuderia& Co che alLana, gara di casa, presenta al via ben 14 equipaggi suddivisi in 12 partecipanti ale 2 alla regolarità sport. Punte di diamante partiranno con il numero 1 sulle fiancate i ...... quindi, per la quinta manche della Coppadi Zona 6 ed un gradito ritorno alla cornice che ha contraddistinto la storia della manifestazione con l'arrivo sulle Mura urbane, davanti allo...Si è conclusa la 78° edizione del Rally Rajd Polski- Rally Poland che ha visto la vittoria del locale Mikolaj Marczyk, con alle note Szymon Gospodarczyk, su Skoda Fabia Rally2. C'è stata l'apprensione ...r 700 torna a catturare l'immaginazione di una nuova generazione di piloti, che vogliono scoprire cosa c' dietro il prossimo orizzonte. E l'esclusiva Yamaha Tnr 700 Rally Edition dotata di ...