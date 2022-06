Fernando Alonso, il leone “anziano” scalzato dal giovane rampante? (Di domenica 12 giugno 2022) Un pilota esperto. Un ex campione del mondo. Un corridore in grado di apportare il suo personalissimo surplus in ogni squadra che ha accolto le sue prestazioni da professionista. Un leone, in pista e fuori dall’abitacolo: il carisma dello spagnolo si riflette in ogni ambito della Formula 1, dalla dichiarazioni ai sorpassi passando per le strenue difese delle posizioni all’interno dei vari tracciati. Un guidatore dal quale è sempre difficile separarsi. Tranne per Alpine. A quanto pare, infatti, la scuderia azzurra e rosa starebbe pensando ad una sostituzione nel suo parco piloti. Esteban Ocon dovrebbe essere confermato, mentre Fernando Alonso potrebbe abbandonare il team francese per lasciare posto ad un giovane leone pronto a prendere il posto di quello più anziano al centro del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Un pilota esperto. Un ex campione del mondo. Un corridore in grado di apportare il suo personalissimo surplus in ogni squadra che ha accolto le sue prestazioni da professionista. Un, in pista e fuori dall’abitacolo: il carisma dello spagnolo si riflette in ogni ambito della Formula 1, dalla dichiarazioni ai sorpassi passando per le strenue difese delle posizioni all’interno dei vari tracciati. Un guidatore dal quale è sempre difficile separarsi. Tranne per Alpine. A quanto pare, infatti, la scuderia azzurra e rosa starebbe pensando ad una sostituzione nel suo parco piloti. Esteban Ocon dovrebbe essere confermato, mentrepotrebbe abbandonare il team francese per lasciare posto ad unpronto a prendere il posto di quello piùal centro del ...

Pubblicità

ArmandoSoave85 : #direttaeurosport nei prossimi anni ci potrebbe essere un ritorno di Fernando Alonso, magari dopo il ritiro definitivo dalla F1? - xspidermommy : RT @F1Daviderusso: Notizia riportata da un magazine spagnolo. La via di fuga di Fernando #Alonso sarebbe quella di tornare a essere vestito… - kimiraikkomeme : RT @ansiogenaaf: la love story tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso ha veramente tutto: amore, odio, rivalità, complicità e soprattutto a… - Fl3tCh__ : RT @andersonlaura12: Sebastian Vettel and Fernando Alonso #BakuGP - andersonlaura12 : Sebastian Vettel and Fernando Alonso #BakuGP -