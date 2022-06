Enel X e Gabetti Lab insieme per la riqualificazione dei condomini di Zingonia

(Di domenica 12 giugno 2022) Bergamo. Unariqualificata, efficiente e sostenibile; un laboratorio sociale complesso ma più sicuro grazie al supporto diX eLab. Le due Società hanno, infatti, annunciato il prossimo avvio del cantiere che cambierà il volto dell’area simbolo del degrado. La Società del Gruppodarà il proprio contributo con un intervento di efficientamento energetico e di miglioramento della condizione strutturale in ambito ‘Superbonus 110%’ per iLa Rinascita, Oleandro, Barbara 1 e Barbara 2. Al termine degli interventi, i condòmini potranno godere di un immobile bello esteticamente e più sicuro, e beneficiare di una notevole riduzione dei consumi energetici, con una previsione della diminuzione delle emissioni di C02 di 13 kg/m²anno. Inoltre, è previsto un abbattimento dei costi ...

