Elezioni Comunali, nel Napoletano una denuncia per corruzione elettorale (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva in casa tre tessere elettorali intestate ad altre persone. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno denunciato per corruzione elettorale un uomo del posto, incensurato, di 45 anni. Sant’Antimo è uno dei comuni della provincia di Napoli dove oggi si vota anche per le amministrative. I militari, dopo una segnalazione anonima, hanno perquisito la sua abitazione trovando le tre tessere. Le schede sono state sequestrate, l’uomo – che non ha fornito alcuna spiegazione in merito – denunciato. Proseguono gli accertamenti anche nei confronti degli intestatari delle tessere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva in casa tre tessere elettorali intestate ad altre persone. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hannoto perun uomo del posto, incensurato, di 45 anni. Sant’Antimo è uno dei comuni della provincia di Napoli dove oggi si vota anche per le amministrative. I militari, dopo una segnalazione anonima, hanno perquisito la sua abitazione trovando le tre tessere. Le schede sono state sequestrate, l’uomo – che non ha fornito alcuna spiegazione in merito –to. Proseguono gli accertamenti anche nei confronti degli intestatari delle tessere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

