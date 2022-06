Election Day, nel Lazio prove tecniche di elezioni regionali (Di domenica 12 giugno 2022) Nel Lazio tornano oggi al voto tre capoluoghi di provincia e altri cinquanta Comuni, di cui alcuni molto grandi, come Guidonia Montecelio. Città importanti di una regione che torna alle urne con la testa al 2023, quando si terranno le elezioni politiche e regionali. La tornata amministrativa odierna - e i ballottaggi di domenica 26 giugno - otto mesi dopo il voto a Roma e dalla vittoria del centrosinistra con Roberto Gualtieri e quando ne mancano altrettanti alle regionali, rappresentano infatti un test rilevante per partiti e coalizioni. Per quanto riguarda i capoluoghi, il centrodestra deve difendere il 3-0 di partenza. A Frosinone, Rieti e Viterbo è, infatti, uscente una amministrazione espressione della coalizione guidata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ma in nessun Comune si ripresenta il sindaco ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Neltornano oggi al voto tre capoluoghi di provincia e altri cinquanta Comuni, di cui alcuni molto grandi, come Guidonia Montecelio. Città importanti di una regione che torna alle urne con la testa al 2023, quando si terranno lepolitiche e. La tornata amministrativa odierna - e i ballottaggi di domenica 26 giugno - otto mesi dopo il voto a Roma e dalla vittoria del centrosinistra con Roberto Gualtieri e quando ne mancano altrettanti alle, rappresentano infatti un test rilevante per partiti e coalizioni. Per quanto riguarda i capoluoghi, il centrodestra deve difendere il 3-0 di partenza. A Frosinone, Rieti e Viterbo è, infatti, uscente una amministrazione espressione della coalizione guidata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ma in nessun Comune si ripresenta il sindaco ...

