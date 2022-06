Caro Porro, non riesco più a pagare le tasse e lo Stato mi vuole distruggere (Di domenica 12 giugno 2022) Buongiorno Dott. Porro, premetto che la seguo ogni giorno attraverso la zuppa. Entriamo nel merito della richiesta. Sono un piccolo agente di commercio, partita Iva, di quasi 59 anni, con redditi di media negli ultimi 20 anni di circa 30/35 mila che per inciso non sono netti ma lordi e dai quali bisogna detrarre Inps, tasse, iva, rata auto più le spese per il lavoro, gasolio, manutenzione auto, commercialista ecc. Dott. Porro consideri che lavorando in Puglia (stretta e lunga) e Basilicata i chilometri annui sono tanti. Dal 2010 al sopraggiungere della famosa crisi non sono Stato più in grado di stare al passo con i pagamenti esagerati che lo Stato esigeva. L’accumulo delle tasse non pagate era inevitabile ma con l’aiuto del commercialista avevo iniziato nel pagare due ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 giugno 2022) Buongiorno Dott., premetto che la seguo ogni giorno attraverso la zuppa. Entriamo nel merito della richiesta. Sono un piccolo agente di commercio, partita Iva, di quasi 59 anni, con redditi di media negli ultimi 20 anni di circa 30/35 mila che per inciso non sono netti ma lordi e dai quali bisogna detrarre Inps,, iva, rata auto più le spese per il lavoro, gasolio, manutenzione auto, commercialista ecc. Dott.consideri che lavorando in Puglia (stretta e lunga) e Basilicata i chilometri annui sono tanti. Dal 2010 al sopraggiungere della famosa crisi non sonopiù in grado di stare al passo con i pagamenti esagerati che loesigeva. L’accumulo dellenon pagate era inevitabile ma con l’aiuto del commercialista avevo iniziato neldue ...

