Caos seggi | cos' è successo a Palermo

(Di domenica 12 giugno 2022), dove è in corso il voto per le elezioni amministrative e per il referendum sulla giustizia. Dopo una mattinata di ritardi nelle operazioni, con decine di sezioni rimaste chiuse per improvvise rinunce dei presidenti, sono...

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - fattoquotidiano : Amministrative, caos a Palermo: all’apertura dei seggi mancano 50 presidenti di sezione. Il Comune: “Nominiamo funz… - IlFattoNisseno : Palermo, caos seggi. Alessandro Pagano: “Si doveva attivare l’esercito” - rizzello700 : RT @fratotolo2: Dopo il caos seggi elettorali a #Palermo, presumibilmente pianificato, qualcuno chiederà il voto elettronico così da inquin… -

... gettando nelgli scrutinatori deistessi e i palermitani: i più fortunati hanno dovuto sobbarcarsi code di oltre un'ora per poter votare, se la sono vista brutta invece quelli che, ...... la diretta del voto:a Palermo Amministrative, come si vota alle Comunali Reportage dalle città al voto: Palermo - Genova - Parma - Catanzaro - Verona - Messina Il dibattito tra i ...Milano, 12 giu. (askanews) - "Non è tollerabile quanto si sta verificando a Palermo. Decine di sezioni elettorali ancora chiuse per mancanza di presidenti e molte persone costrette a tornare a casa se ...Palermo divisa tra politica e calcio (l'elezione del nuovo sindaco dopo il decennio di Leoluca Orlando sulla poltrona di Palazzo delle Aquile e la partita decisiva per la promozione ...