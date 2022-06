Britney Spears | la madre si apre sul matrimonio a cui non è stata invitata

(Di domenica 12 giugno 2022) Ladiha scelto Instagram per dire la sua a proposito deldella figlia, ricco di celebrità del calibro di Madonna e Donatella Versace, a cui non è. Ladisi è congratulata con la pop star per il suocon Sam Asghari nonostante non abbia ricevuto un invito. "Sembri radiosa e così felice!", ha scritto Lynnesotto il post Instagram della cerimonia che la cantante ha postato sulla propria pagina. "Il tuoè ilda 'sogno'! E festeggiarlo a casa tua lo rende così sentimentale e speciale!" ha aggiunto Lynne. "Sono davvero felice per te! Ti voglio bene!". ...

Il matrimonio di Britney Spears è stato uno degli eventi mondani più seguiti e chiacchierati degli ultimi tempi. La popstar si è sposata per la terza volta: a Los Angeles ha detto sì al personal trainer Sam Asghari, mentre la famiglia di lei non è stata invitata.