Berlusconi rompe il silenzio elettorale e attacca giudici e Quirinale | «Gli arresti in Sicilia? La giustizia politicizzata non è morta»

(Di domenica 12 giugno 2022) Il leader di Forza Italia: «Referendum boicottati con la scelta di un giorno solo di voto. Salvini a Mosca? Polemica inutile. Putin non l’ho sentito di recente: se fossi io presidente della Repubblica avrei fatto come nel 2008 con la Georgia»

Pubblicità

fattoquotidiano : Berlusconi vota e rompe il silenzio elettorale: “Candidati arrestati? Giustizia politicizzata. Se fossi stato al Co… - infoitinterno : Berlusconi rompe il silenzio elettorale e attacca 'la giustizia politicizzata' - ilriformista : . #Berlusconi al seggio elettorale entra a gamba tesa sui giudici “politicizzati” per gli arresti di Palermo, sul… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Berlusconi vota e rompe il silenzio elettorale: “Candidati arrestati? Giustizia politicizzata. Se fossi stato al Colle… - DailyNews79 : Berlusconi rompe il silenzio elettorale e attacca 'la giustizia politicizzata' - L'HuffPost -

Silvionon si smentisce e dopo aver votato per i referendum sulla giustizia a Milanoil silenzio elettorale per attaccare i giudici per l'arresto dell'aspirante consigliere comunale ...Referendum ed elezioni comunali 2022: la diretta del voto Entrando nel merito del primo quesito (quello sulla Legge Severino)dice: " Certo che va affossata " la Legge Severino. E poi ..."Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano aspettare due giorni dopo, questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non purtroppo non è morta". Lo ha det ...