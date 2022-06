Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani: 'Virus nel liquido seminale'. Bassetti: 'Attenzione ai rapporti sessuali' (Di sabato 11 giugno 2022) Il Virus responsabile del Vaiolo delle scimmie è presente nel liquido seminale di una persona infetta. La scoperta è dei ricercatori dell'Istituto Spallanzani di Roma che per primi al mondo hanno ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022) Ilresponsabile delè presente neldi una persona infetta. La scoperta è dei ricercatori dell'Istitutodi Roma che per primi al mondo hanno ...

