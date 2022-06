Vaiolo delle Scimmie | Cose importanti da sapere

Leggi su udine20

(Di sabato 11 giugno 2022) Cos’èSi tratta di un’infezione zoonotica (trasmessa dagli animali all’uomo) causata da un virus della stessafamiglia del(monkeypox virus) ma che si differenzia da questo per la minore trasmissibilità egravità della malattia che provoca.È particolarmente diffuso tra primati e piccoli roditori, soprattutto in Africa. Nelle aree endemiche ètrasmesso all’uomo attraverso un morso o il contatto diretto con il sangue, la carne, i fluidi corporei o lelesioni cutanee di un animale infetto. A maggio 2022 sono stati segnalati all’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) casi umani diin numerosi paesi dell’UnioneEuropea e in alcuni paesi extraeuropei, in particolare nel nord America e nel Regno Unito. Rischio attualeAl momento, il rischio generale stimato dall’ECDC (European Centre for Disease ...