Un buco nero fluttuante (Di sabato 11 giugno 2022) Un team guidato dall'Università della California, Berkeley, ha scoperto quello che potrebbe essere il primo buco nero fluttuante conosciuto, osservando la luce distorta di una stella lontana. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 11 giugno 2022) Un team guidato dall'Università della California, Berkeley, ha scoperto quello che potrebbe essere il primoconosciuto, osservando la luce distorta di una stella lontana.

Pubblicità

disnomiame : raga vi prego se avete queste persone attorno mandatele via prima che si prendano tutte le cose buone di voi e le b… - AllForLove___ : @barumiliano Sembra di essere caduti in un buco nero - ivantom : @MDolcinelli Buco nero cosmico che per qualche ragione passa sempre un po’ in sordina. E lo dico da toffee discreto - MGabriellaSann1 : @GigioSweet17 Sai perché? Quando vivi un rapporto malato e non sei in grado di uscirne per vari motivi, arriva la d… - missfrancyfer : Se c’è un buco nero sarà un pronto soccorso italiano #QuartoGrado -