Pubblicità

aria_fine : ...'l'asse del potere si è spostato dai popoli e dai governi alla finanza.' Commento illuminante di Tremonti. Fon… -

ilGiornale.it

Professor, dopo l'intervento della Bce sui tassi d'interesse la Borsa ha perso il 7% in due giorni e ... La crisi èprima e si svilupperà drammatica nei prossimi mesi, con il forte ...: "Ue vuole nostre spiagge, Pnrr ricatto"/ "Basta la Carta contro Bolkestein" Stando a ...in Messico" 'HO SUBITO VIOLENZE SESSUALI E FISICHE' La fidanzata della spia britannica eraa ... Tremonti: "È arrivata una tempesta che parte da lontano: finiti dieci anni di errori" "I banchieri hanno guidato l'Europa con l'illusione della illimitata creazione del denaro dal nulla. Commessi whatever mistakes: tutti i possibili sbagli" ...E poi io credo che i grandi problemi, anche di disordine e di squilibrio, anche democratico in Italia, siano in arrivo da quel lato. Non tanto dalla televisione e da queste polemiche”. Il professor ...