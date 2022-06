Serie A | nuova assemblea tra diritti tv e contributi

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 11 giugno 2022) La LegaA torna a riunirsi in. La prossima riunione tra i club del massimo campionato italiano è stata convocata per lunedì 13 giugno alle ore 7.15 in prima convocazione e alle ore 9.15 in seconda convocazione, solamente in videoconferenza. Le società torneranno a parlare ditelevisivi, con specifico riferimento alle offerte L'articolo