Se volete giustizia giusta, andate a votare (Di sabato 11 giugno 2022) Il referendum, uno strumento democratico irrealizzato, è presentato senza reali chiarimenti ed esatte informazioni, ma votare domenica è essenziale per tentare di far funzionare la giustizia in Italia – È sconcertante verificare, oggi, nel XXI secolo, che comunicazione pubblica, giornalismo, istituzioni siano ancora ostaggio di una talmente triste situazione politica da meritare gli appellativi di un'antica, prestigiosa Casa Discografica, fondata in Italia nel 1931, dal vanitoso nome "LA VOCE DEL PADRONE". Il Referendum giustizia, ormai alle porte, ne è la prova lampante. Si sarebbe dovuto democraticamente dare ampia informazione dei 5 quesiti presentati al voto degli elettori della penisola, spiegando loro, minuziosamente e comprensibilmente, i motivi concreti per approvarli o meno: ma non si è fatto. O meglio, si sta facendo negli ...

