SBK | Misano | Superpole per Alvaro Bautista

Sulla scia del primo posto al termine del venerdì romagnolo, anche stamattina in testa alla classifica troviamo Alvaro Bautista . Ancora una volta però è il terzetto di testa del campionato a fare la differenza: la prima fila è monopolizzata dai primi tre che comandano la classifica, con Toprak Razgatlioglu che si è dovuto accontentare della seconda posizione a 137 millesimi. Il campione del mondo in carica ha provato a insidiare il primato di Bautista, ma scatterà dalla seconda piazza, davanti a Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki chiude la prima fila con il terzo tempo, staccato di 190 millesimi dal poleman e diretto rivale in classifica. Le temperature si alzano ma Alvaro Bautista all'ultimo giro utile della sessione realizza un 1'33.721 che gli permette di continuare a dettare il passo.

