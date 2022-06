Pnrr, Di Maio: "Va concluso, non c'è Titolo V che tenga" (Di sabato 11 giugno 2022) Napoli, 10 giu. " "Il Pnrr va concluso, e su questo non c'è Titolo V della Costituzione che tenga". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto alla fiera "Bluexperience" in corso ... Leggi su laleggepertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Napoli, 10 giu. " "Ilva, e su questo non c'èV della Costituzione che". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, intervenuto alla fiera "Bluexperience" in corso ...

Pubblicità

francesala : La #Costituzione più bella del mondo come carta da culo #complimentoni ??????Adnkronos: Pnrr, Di Maio: 'Va concluso,… - PoliticaNewsNow : Pnrr, Di Maio: 'Va concluso. Serve sinergia tra tutti gli enti istituzionali' - lifestyleblogit : Pnrr, Di Maio: 'Va concluso, non c'è Titolo V che tenga' - - TV7Benevento : Pnrr, Di Maio: 'Va concluso, non c'è Titolo V che tenga' - - ledicoladelsud : Pnrr, Di Maio: “Va concluso, non c’è Titolo V che tenga” -