Nicolato | «Il calore degli ascolani potrebbe essere decisivo»

Le parole di Nicolato in vista della partita di martedì dell'Italia Under 21 ad Ascoli dove affronteranno l'Irlanda Paolo Nicolato, ct dell'Under 21 azzurra, ha parlato in vista del match di martedì ad Ascoli contro l'Irlanda. Ecco le sue parole. «Siamo venuti ad Ascoli superando tutta una serie di grandi difficoltà, convinti di ricevere un grande contributo, perché conosciamo la bellezza della città, ma soprattutto il calore degli ascolani che potrebbe essere decisivo per il nostro cammino. Il nostro cammino – prosegue l'allenatore azzurro – è stato molto positivo, ma in questo momento particolare ci serve un grande sostegno. I ragazzi ne hanno bisogno e sono certo che lo avremo. Sarà la nostra carta in più per una partita che, per il nostro ...

