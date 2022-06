Morto Angelo Chessa, una vita spesa per la verità sulla Moby Prince (Di sabato 11 giugno 2022) Morto a Milano all'età di 56 anni Angelo Chessa, primario di ortopedia, figlio di Ugo, comandante del traghetto Moby Prince al largo di Livorno nel 1991. Insieme al fratello Luchino ha combattuto per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022)a Milano all'età di 56 anni, primario di ortopedia, figlio di Ugo, comandante del traghettoal largo di Livorno nel 1991. Insieme al fratello Luchino ha combattuto per ...

